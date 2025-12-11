"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਟਰੰਪ" ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਕਮਲਾਗਰ-ਡੋਵ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ।
Published : December 11, 2025 at 10:55 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਡਨੀ ਕਮਲਾਗਰ ਡੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਲਾਗਰ-ਡੋਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਏਆਈ, ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਾਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"-
ਕਮਲਾਗਰ ਡੋਵ,ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਡਨੀ
'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਟਰੰਪ'
ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਕਮਲਾਗਰ-ਡੋਵ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਮਲਾਗਰ-ਡੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਲੀਡਰਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਵੀਂ USD 100,000 ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਲਾਗਰ-ਡੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ "ਅਸਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ।