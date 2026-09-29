ਜੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ "ਪੇਸ਼ਚ" ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : September 29, 2026 at 12:52 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ "ਪੇਸ਼" ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ!" ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।" ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ, ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 81ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਲਟਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਵਾਲਟਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ,' ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।