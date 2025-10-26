ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ

ਟਰੰਪ ਰੀਗਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।

TRUMP RAISES TARIFFS ON CANADA
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 7:53 AM IST

3 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਟਰੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਰੀਗਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ MLB ਵਰਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵਰਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਰਿਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅੰਤ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

