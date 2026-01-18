ETV Bharat / international

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, EU 'ਚ ਵਿਰੋਧ, ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

10% tariff over Greenland issue
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 18, 2026 at 9:28 AM IST

ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ EU-US ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ।

ਜੂਨ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨੋਰਡਿਕ ਨੇਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ

ਡੈਨਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰਿਟਜ਼ਾਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਨਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਲੋਕੇ ਰਾਸਮੁਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ NTB ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਟ੍ਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵੀਡਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ - ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ

ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡੈਨਿਸ਼-ਆਯੋਜਿਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ

ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ ਟ੍ਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਅਖੌਤੀ "ਬਾਜ਼ੂਕਾ", ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੰਤਰ (ACI) ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ EU-US ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਰੈਂਡ ਲੈਂਗੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ACI ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ।

EU-US ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ

ਲੈਂਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ EU-US ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਨਫ੍ਰੇਡ ਵੇਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ EU-US ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

