"ਮੈਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਸੰਦ ਹੈ", ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
Trump Hints At US Seizing Kharg Island: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 10:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
'ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਉ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?' ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ!" ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਰਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ'
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਰਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੜਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $116 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
