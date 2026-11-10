ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ 161 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 161 ਲੰਬਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
By ANI
Published : November 10, 2026 at 9:39 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 161 ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 161 ਲੰਬਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
Very important for the U.S. Senate to confirm all of our pending 161 Nominations, including 25 Federal Judges. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 9 2026, 6:04 PM ET ) https://t.co/mKnxXKvca3— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 9, 2026
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ II ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ "ਨੀਲੀ ਲਹਿਰ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ: ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ I, ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ ਦਿਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੁਪਰਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਓਵਰਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ'
ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵੀਟੋ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀਟੋ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ (SAPs) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸਬਪੋਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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