ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਮੰਗੇ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰੂਬੀਓ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
By PTI
Published : October 18, 2026 at 2:02 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 60 ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਦੇ ਖਾਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਮਿਆਮੀ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"
#WATCH | On US President Donald Trump waiving Graham Act sanctions, United States Secretary of State Marco Rubio says, "The problem is these sanctions were not just sanctions on Russia. They include tariffs on a number of countries, India, for example, and others. And so I think the president wants to take the 60-day period of time to sort of analyse what imposing both sanctions and tariffs will mean to the global economy and even to the US economy...Countries like India, for example, have voluntarily diversified their energy portfolio but are still getting a substantial amount of energy from Russia because it's hard to pivot from one day to the next. But they're also an important ally and partner of the United States. So, the president, we need that period of time to sort of study all this and figure out what the right combination is" (Source: US Network Pool via Reuters)— ANI (@ANI) October 18, 2026
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹਾਂ।" ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਡਾਰਲੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਭਰਾ, ਲਿੰਡਸੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ 86-11 ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੌਰਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਿੰਡਸੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ," ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।