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ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

TRUMP GIFTS XI BALD EAGLE STATUE
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ (AP)
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By ANI

Published : September 25, 2026 at 9:22 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੇਂਗ ਲਿਯੂਆਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਮੈਡਮ ਪੇਂਗ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਲਾਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਜੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੰਜੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਡਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਲਾਨੀਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਜਾ ਬਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਡਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇਗਾ।"

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ਟਰੰਪ
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਸਬੰਧ
EAGLE STATUE
TRUMP GIFTS XI BALD EAGLE STATUE

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