ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ , ਕਿਹਾ- ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਰਿਲ ਦਮਿਤਰੀਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : November 6, 2026 at 10:09 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵੱਡਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ" ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੋ ਯੁੱਧਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝ ਵੱਲ'
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ - ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਰਿਲ ਦਮਿਤਰੀਵ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।"
'ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼'
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਓਲੇਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ।