ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Trump ends meeting without announcement
ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ (ANI)
By ANI

Published : May 30, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ" ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ...

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ (ਬੰਬ), ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਮਾਈਨ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ)!'

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ "ਜ਼ਰੂਰਤ" ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਧਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਜ਼ਰੂਰਤ" ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

