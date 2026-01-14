ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ PM ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਏ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TRUMP REBUKES GREENLAND PM REMARKS
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 14, 2026 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਂਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਂਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਡੈਨਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੈਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਡੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨਾਲ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ।"

ਟਾਪੂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਟੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਾਪੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।"

TAGGED:

GREENLAND
DENMARK
GREENLAND PM CHOOSING DENMARK
ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
TRUMP REBUKES GREENLAND PM REMARKS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.