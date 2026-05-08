ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; IRGC ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
By ANI
Published : May 8, 2026 at 9:03 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੰਘ ਗਏ।
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇਵੀ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਸਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
🇺🇸🇮🇷 WATCH: Iran releases footage of MISSILE launches and drone strikes.— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 7, 2026
'The Iranian Navy, in response to the aggression of American enemy destroyers against two Iranian oil tankers, attacked them with cruise missiles and combat drones.' https://t.co/06qZH61huT pic.twitter.com/ko31ohsIpN
IRGC ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਜ਼-ਰੋਧੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀ ਹਸਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਆਏ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।"
Three World Class American Destroyers just transited, very successfully, out of the Strait of Hormuz, under fire. There was no damage done to the three Destroyers, but great damage done to the Iranian attackers. They were completely destroyed along with numerous small boats,… pic.twitter.com/76aagXl0Px— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 7, 2026
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ 'ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਧ' ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।"