MR. VETO ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 1:52 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ "ਮਿਸਟਰ ਵੀਟੋ" ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਪੋਸਟ 2026 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ "ਨੀਲੀ ਲਹਿਰ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।" ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ I, ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ, ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹਨ।
ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਜੇਕਰ 'ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਟੋ ਉਲਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ 'ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਮੁਲਤਵੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
"ਜੇਬ ਵੀਟੋ" ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ "ਜੇਬ ਵੀਟੋ" ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ" (SAPs) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।