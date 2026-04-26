ETV Bharat / international

'ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ' ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Trump Cancels Visit to Islamabad
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 26, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਟਕੌਫ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

'ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ (ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ (ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ) ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।' ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ... ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚੋਲੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੰਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰਾਘਚੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਟਰੰਪ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯਾਤਰਾ
TRUMP CANCELED ENVOYS TRIP
US PRESIDENT DONALD TRUMP
DONALD TRUMP
TRUMP ON IRAN US TALK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.