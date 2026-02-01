ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ, ਚੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : February 1, 2026 at 11:51 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ (ਅਮਰੀਕਾ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ "ਆਜ਼ਾਦ" ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਸੌਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ "50 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ" ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।' ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ "ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ" ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਸੇਮਾਫੋਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਮਾਫੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
