ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ICE 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ?
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ICE ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 15, 2026 at 5:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ICE, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਨੇ ਅਰਲਿਟ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਬੇਨ ਕਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ICE ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ICE, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (HSI) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਮੂਵਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ERO) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HSI ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ERO ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫਤਰ ਹਨ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।
America is 4% of world population, but illegals can scam money from the government that is higher than 95% of Earth and more than most Americans make!— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026
America would be swamped, go bankrupt and then cease to exist at all if illegal immigration enforcement were to be defunded. https://t.co/VcYkffbsrB
ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਆਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
ਖੁਦ ICE ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 270,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICE ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ICE ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ICE ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਰੌਸ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਿੰਸਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।"
ICE arrested Arlit Martinez two days before her 15-year-old son died from cancer. The Maryland mother of four was headed to work when she was detained. Despite urgent pleas from her family, lawyers, and doctors, she was not released to say goodbye. She is reportedly still in… pic.twitter.com/xufLlzA6Sf— Ben Crump (@AttorneyCrump) January 15, 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ICE ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਣ।
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲਚੇ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਦਲ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਕੀਪਰਏਆਈ ਦੇ ਹੰਟਰ ਐਸ਼, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ !
ਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ICE ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। AP ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਕੈਲੀ ਮੌਰੀਸਨ ਅਤੇ ਐਂਜੀ ਕ੍ਰੇਗ ਨੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ICE ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਤ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।