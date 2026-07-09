ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਨਾਮ
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
By PTI
Published : July 9, 2026 at 5:05 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ H-1B ਅਤੇ PERM ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਫਰਮ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (OIG) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਨਖਾਹ-ਰੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਡੀ'ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PERM ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਭਿਆਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ-ਭੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਰਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ OIG ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ OIG ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।
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