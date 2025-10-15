ਸੋਇਆਬੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਟਰੰਪ, ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ
ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : October 15, 2025 at 9:55 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਫੀਸ 400 ਯੂਆਨ (56 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੇਗੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫੀਸ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।