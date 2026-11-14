ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੌਨ ਡਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By IANS
Published : November 14, 2026 at 9:41 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨ ਡਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
#WATCH | FAA Grounding Issuance | United States Secretary of Transportation Sean Duffy says, "...we have identified the problem. We've got our centers and our TRACONs operational right now. At 8:15 tonight, Eastern Time, we've opened up the airspace..." He adds, "Does that mean every flight is going to fly right now? It's going to be slow... So if if you're watching, you're at an airport, check with your airline. it depends on do we have crews available? Are do we have pilots and flight attendants available to fly your flight? We're going to try to move as many of those as we can tonight if we have the capacity with crews to to to move those flights. If not, we're going to start tomorrow morning with our airline partners, moving those aircraft. But it's going to take us some time to unwind what's happened this afternoon..." (Source: YouTube/White House)— ANI (@ANI) November 14, 2026
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਵਾਨਾ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, FAA ਦੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ!
ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ FAA ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। FAA ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ ਦੁਪਹਿਰ 3:54 ਵਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 3:53 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ !
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ FAA ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। "ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਪ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।