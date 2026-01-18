ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਲਟੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ

ETV Bharat / international

ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਲਟੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

trade agreement between India and the European
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਲਟੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ! (ians)
ETV Bharat Business Team

January 18, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਸਾਇਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FTA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EU ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EU ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ

A. ਸਕਥੀਵੇਲ, ਐਪੇਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FTA ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ "ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ" ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ 16% ਤੱਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 12% ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 9.6% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। FTA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ।

ਚਮੜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਾਨਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੋਮੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਾਦਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚਮੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ (FIEO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ-EU FTA ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $136.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ $75.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ FTA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।

