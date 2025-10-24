ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਰਕ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : October 24, 2025 at 6:14 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਅਦਰਕ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ, ਮਟਰ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਸਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਮਟਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਸਣ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਰਕ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਟਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੀਰੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਲ ਗਾਜਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿੰਬੂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਨੀਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਬ 250 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ 400 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ
ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਵੈਧ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"