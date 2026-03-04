ETV Bharat / international

ਹਾਲ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।

FRIENDLY FIRE
ਇਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ (AP)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ F-15E ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਈਗਲਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:03 ਵਜੇ ਈਟੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਯੂਐਸ ਐਫ-15ਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਈਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ।" ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਵੈਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਕੋਰੀਆਈ ਟਕਰਾਅ: ਪੀਕ 282 ਦੀ ਲੜਾਈ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਪੀਕ 282 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੈਪਲਮ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜੂਨ 1967: ਛੇ-ਦਿਨਾਂ ਯੁੱਧ: ਯੂਐਸਐਸ ਲਿਬਰਟੀ ਘਟਨਾ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ-ਦਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਐਸਐਸ ਲਿਬਰਟੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 171 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ: 19 ਨਵੰਬਰ, 1967: ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ 875 ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਫੌਜ ਦੀ 173ਵੀਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਦੋਸਤਾਨਾ-ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਏ-4 ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੈੱਟ ਨੇ ਦੋ 250-ਪਾਊਂਡ ਐਮਕੇ-81 ਸਨੇਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਜੋ 173ਵੇਂ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ।

ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ IDF: 1982 ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆਈ ਫੌਜੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 IDF ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 108 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

1991: ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ: 17 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ 9 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ A-10 ਹਮਲਾਵਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ 13 ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 35 ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1991 ਦੀ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 148 ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਖੌਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

1994: ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 1994 ਦੀ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਘਟਨਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਫ-15 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ "ਨੋ-ਫਲਾਈ" ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਮਰੀਕੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2001: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ: 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ B-52 ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ GPS-ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

2002: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ: 2002 ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ F-16 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ-ਫਾਇਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ 500 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, F-16 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

2003: ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ: ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ: 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਫ-14 ਟੌਮਕੈਟ ਜੈੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਮੇਤ 23 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ 80 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

2003 ਇਰਾਕ: 2003 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਏ-10 ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਰਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਮਰੀਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।

2014: ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੀ-1 ਬੰਬਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋ 500 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।

2019: ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ 2019: ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Mi-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

