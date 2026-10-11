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ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਣਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

UKRAINE TO GET NEW PRESIDENT TRUMP
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ (AFP)
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By AFP

Published : October 11, 2026 at 12:45 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡਮਿਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।"

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀ ਸਿਬੀਗਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ

ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਪੋਰਿਝਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ," । ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਐਫਪੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡੈਨੀਲ ਪਿਸ਼ਕਿਨ, ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।"

ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।' ਜਿਸ-ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਈਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੀਟੀਈਕੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਏਐਫਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਡੀਜ਼ਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਦਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ E3, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਜਿਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਟਕਰਾਅ
UKRAINE TO GET NEW PRESIDENT TRUMP

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