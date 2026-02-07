ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸਲਾ। ਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
By PTI
Published : February 7, 2026 at 5:18 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਥਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਯਾਸੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਅੱਬਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਸ਼ੀਰੋ ਜੰਗੀ, ਚਾਰਸੱਦਾ ਰੋਡ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਗੰਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਤਰਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਦੀਜਾ ਅਲ-ਕੁਬਰਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 169 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।