"ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ 'ਮਹਾਪ੍ਰਾਲਿਆ' ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਖਤਮ"
ਭੂਮੀਗਤ ਬਚਾਅ ਮਾਹਰ ਅਰਨੋਲਡ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।
By Dev Raj
Published : September 20, 2026 at 3:35 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਨੋਲਡ ਡਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰ ਹਨ। "ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਾ" ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ", ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਬਾਹੀ - ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਡਿਕਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ) ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1, 3A, 3B, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਲਗਭਗ 900 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਹਰ ਡਿਕਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਤਬਾਹੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀਮੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਹਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
6,055 ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,410 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,055 ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,756 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀਮੇ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿਲੀਮੇ ਵਿਖੇ—ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਲਿਮੇ ਵਿਖੇ, ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹਾਅ ਪੂਰੇ ਸੁਰੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ - ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ - ਇਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ - ਕਿਤੇ - ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਚਾਅ ਮਾਹਰ ਨੇ ਚਿਲੀਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਇਹ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ—ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ—ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਿਲਾਮੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨੇਪਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਸਥਿਰ ਪਹਾੜਾਂ, ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ, ਖਰਾਬ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਚਾਅ ਮਾਹਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ। ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਫ਼ਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।"
ਬਚਾਅ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਰਨੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਏਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ।"
ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ 13 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 900 ਕਾਮੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ - ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਬਾਸਨੇਟ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"
ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਲੀਮੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3A ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੰਜੇ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ-1 ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 225 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ 4 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੁਹੈਤਾਓ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਬਾਸਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜਾਂ ਭੂਤੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।" ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਸਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।