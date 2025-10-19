ETV Bharat / international

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ: ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਰੀ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਹਿਣੇ ਅਨਮੋਲ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਫਰਾਂਸ ਇੰਟਰ, ਫਰਾਂਸ ਇਨਫੋ ਅਤੇ ਲੇ ਮੋਂਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਾਨ ਦੇ 'ਗੈਲਰੀ ਡੀ'ਅਪੋਲੋਨ' (ਅਪੋਲੋ ਗੈਲਰੀ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੂਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਕੈਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਭੀੜ

ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨ-ਮੁਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਲ ਲਿਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਰਾਣੀ ਯੂਜੀਨੀ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਜ

ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨੌਂ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਯੂਜੀਨੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੂਵਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਨਾ 1911 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਨਾ ਲੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਨਸੇਂਜ਼ੋ ਪੇਰੂਗੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਲੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੇ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

1983 ਵਿੱਚ ਲੂਵਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ

1983 ਵਿੱਚ ਲੂਵਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੀ ਹੈ।

ਲੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾ ਲੀਸਾ, ਵੀਨਸ ਡੀ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਸਮੋਥਰੇਸ ਦੀ ਵਿੰਗਡ ਵਿਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਲਰੀ ਡੀ'ਅਪੋਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਾਊਨ ਜਵੇਲਜ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30,000 ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

