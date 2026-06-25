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1998 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਭੂਚਾਲ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।

MAJOR EARTHQUAKES OF WORLD
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ। (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 3:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ; ਦਰਜਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 'ਆਫ਼ਤ ਜ਼ੋਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕੇਟੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

24 ਜੂਨ, 2026 – ਕਰਾਕਸ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ: 7.2 ਅਤੇ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਭੂਚਾਲ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ (ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ); ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

28 ਮਾਰਚ, 2025 – ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ: ਸ਼ਾਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 5,456 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 – ਹੇਰਾਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਹੇਰਾਤ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 6.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1,482 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

6 ਫਰਵਰੀ, 2023 – ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ: 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 300,000 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਗਭਗ 658,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

22 ਜੂਨ, 2022: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

14 ਅਗਸਤ, 2021: ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 28 ਸਤੰਬਰ, 2018: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 4,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 8,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

11 ਮਾਰਚ, 2011: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ 9.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

12 ਜਨਵਰੀ, 2010: ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ 7.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 316,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

12 ਮਈ, 2008: ਚੀਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਚੁਆਨ ਵਿੱਚ 7.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 87,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

27 ਮਈ, 2006: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂ ਜਾਵਾ 'ਤੇ 6.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 5,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

8 ਅਕਤੂਬਰ, 2005: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

28 ਮਾਰਚ, 2005: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 8.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

26 ਦਸੰਬਰ, 2004: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 9.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

26 ਦਸੰਬਰ, 2003: ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 6.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

21 ਮਈ, 2003: ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 6.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

26 ਜਨਵਰੀ, 2001: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 7.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

17 ਅਗਸਤ, 1999: ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਜ਼ਮਿਤ ਵਿੱਚ 7.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

30 ਮਈ, 1998: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਖਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ

1900 - ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 7.6–7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ; ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਸੀ।

1967 - ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 6.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ; ਇਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 225 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

1997 - ਸੁਕਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6.9–7.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ; ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

2018 - ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ; ਇਸ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

24 ਸਤੰਬਰ, 2025 - ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਨੇ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਨੇੜੇ 6.2–6.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ; ਇਸਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

2026 - ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 7.2 ਅਤੇ 7.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭੂਚਾਲ (ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ) ਆਏ; ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)।

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ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਭੂਚਾਲ
MAJOR EARTHQUAKES OF WORLD

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