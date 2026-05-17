WHO ਨੇ ਇਬੋਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ COVID-19 ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੈ।

WORLD HEALTH ORGANIZATION
WHO ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 17, 2026 at 6:17 PM IST

ਅਬੂਜਾ (ਨਾਈਜੀਰੀਆ): ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਅਸਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਬੋਲਾ ਤੋਂ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ COVID-19 ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਈਬੋਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਰ, ਉਲਟੀ, ਖੂਨ, ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਬੋਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਟੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 87 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 336 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਟੇਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"

