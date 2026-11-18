ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਾਡ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ।
Published : November 18, 2026 at 7:11 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਚੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਾਡ ਇੱਕ "ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ "ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਠੋਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
VIDEO | Philippines: "PM Modi is a great leader and a friend of mine, highly respected by everybody all over the world," says US President Donald Trump at the Quad meeting in Manila. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/si1wdUaGll— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕਵਾਡ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।"
ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਲਾ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਵਿਚਕਾਰ "ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ" ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2007 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
'ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ"
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਾਡ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ" ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ" ਦੱਸਿਆ।
Manila, Philippines: At Quad Leaders’ Meeting, Prime Minister Narendra Modi says, "... Manila and the Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. Ten years after that, in 2017, it was here at this city that we started our dialogue once again. And today, holding a Quad meeting once again at this historic city marks an important milestone... For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavor that the Quad provides trusted solutions" (Source: PMO India/YT)— IANS (@ians_india) November 17, 2026
ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 23ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਿਕੋਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।