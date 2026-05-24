ETV Bharat / international

ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ! ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ।

TRUMP ON IRAN WAR
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (IANS)
author img

By IANS

Published : May 24, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 84 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਦਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ - ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਲਮਾਰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ; ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

TAGGED:

IRAN PEACE DEAL NEAR FINALISATION
US PRESIDENT DONALD TRUMP
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
IRAN AND US WAR
TRUMP ON IRAN WAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.