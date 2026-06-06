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ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਕੀਤੇ ਢੇਰ'

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

Iran launched drones towards Hormuz
ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵੱਲ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 6, 2026 at 5:43 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਡਾਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਡਾਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ

ਇਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।" ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਕਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ NBC ਦੇ "ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ" 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ 21 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲੇਬਨਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

TAGGED:

US DOWN AN IRANIAN DRONE
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਡਰੋਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਡਰੋਨ
US SHOT DOWN IRANIAN DRONE

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