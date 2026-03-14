ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
By ANI
Published : March 14, 2026 at 2:15 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ "ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Got information on these Iranian terrorist leaders?— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, "ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। "ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੇਵਨ" ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ" ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।"
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ "ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ "ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ" ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।