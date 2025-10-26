ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ-ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਮਾਦੁਰੋ ਬੋਲੇ- ਜੰਗ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MADURO TRUMP IMPOSING WAR
ਅਮਰੀਕਾ-ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਟਕਰਾਅ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 8:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਰਾਕਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ 4,500 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ, ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ (UNODC) ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ "ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ।

ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਮਤ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆਈਏ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਛਾਪੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 43 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੈਡਰਿਨੋ ਲੋਪੇਜ਼, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੋਲੀਵੇਰੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਉਸਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਪੇਜ਼ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਟਰੋ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਅਲਕੋਸਰ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕੋਲਸ ਪੈਟਰੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਮਾਂਡੋ ਬੇਨੇਡੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਲਿਓਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਲਿਓਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

US VENEZUELA CONFLICT
US VENEZUELA WAR
ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ
ਮਾਦੁਰੋ ਟਰੰਪ ਜੰਗ
MADURO TRUMP IMPOSING WAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਓ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ

ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ WhatsApp ਮੈਸਿਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ ? ਜਾਣੋ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅੰਜੀਰ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.