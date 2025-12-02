ETV Bharat / international

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਕਰੋਵਸਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਰੋਵਸਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

Russian Presidential Press Office
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਕਰੋਵਸਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ (AFP)
author img

By AFP

Published : December 2, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੋਕਰੋਵਸਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੋਵਚਾਂਸਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਕੀਵ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਕਰੋਵਸਕ, ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਹੱਬ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ, ਵੈਲੇਰੀ ਗੇਰਾਸਿਮੋਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ "(ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸਨੋਆਰਮੇਸਕ ਅਤੇ ਵੋਵਚਾਂਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।"

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪੋਕਰੋਵਸਕ ਲਈ ਰੂਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਰੋਵਸਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਚਪੈਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੋਵਚਾਂਸਕ, ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇਈ ਬੇਲੋਸੋਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ "ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ। ਯੂਐਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਵਾਰ (ISW) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ AFP ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

RUSSIA CAPTURED UKRAINE CITY
POKROVSK IN UKRAINE
RUSSIA UKRAINE WAR
ਰੂਸ
RUSSIA UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.