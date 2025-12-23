"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ" ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ" ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : December 23, 2025 at 12:58 PM IST
ਬਰਲਿਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਾਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ "ਕਬਜ਼ਾ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਹਰਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਹਥਿਆਰਬੰਦ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
Watch: Shri @RahulGandhi speaks at the Hertie School - 'Politics is the art of listening' | Berlin, Germany. https://t.co/304NdurE0R— Congress (@INCIndia) December 22, 2025
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ "ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
RSS ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ RSS ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।'
#WATCH | Berlin, Germany | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " there is a wholesale capture of our institutional framework. our intelligence agencies, ed and cbi have been weaponised. ed and cbi have zero cases against bjp and most of the political cases are against the people who… pic.twitter.com/ffaoEamAPI— ANI (@ANI) December 22, 2025
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।'
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ।
'ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ'
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ "ਕਬਜ਼ਾ" ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ "ਕਬਜ਼ਾ" ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਕਬਜ਼ਾ" ਕੀਤਾ ਹੈ।