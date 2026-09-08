ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੜ੍ਹ, ਪਿੱਛੇ ਬਚੀਆਂ ਬੱਸ ਧੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਤਰਾਦਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਵਾਕੋਟ ਦੇ ਗਰਖੁਟਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
By Dev Raj
Published : September 8, 2026 at 6:10 PM IST
ਨੁਵਾਕੋਟ: 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗਰਖੁਤਾਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੇਰਖੁਤਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਗਮਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨੇਸ਼ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਾਂਗ-ਲਹਾਮੂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਤਮਾਂਗ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੁਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਫੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਈ।
ਬਿਨੀਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਵਹਿ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।"
ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਤਮਾਂਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਨੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਬਿਨੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਊ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ," ਬਿਨੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਦ, ਚੱਟਾਨਾਂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗੇਰਖੁਤਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਾਮੰਤਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਟੇਕੋਸੀ ਜਾਂ ਰਸੁਵਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ, ਪਸ਼ੂ, ਘਰ, ਵਾਹਨ, ਪੱਥਰ, ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ-ਹੇਠ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੋਸਾਈਕੁੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਪਾਈਨ ਝੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੇਰਖੁਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਖਾਤੀਵਾੜਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਰਖੁਟਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ।'
ਨਿਸ਼ਚਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਦੇਖੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।" ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDRRMA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1,356 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 13,400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸੁਵਾ, ਨੁਵਾਕੋਟ ਅਤੇ ਧਾਡਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
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