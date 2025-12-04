ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਤਬਾਹੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਡਰਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
Published : December 4, 2025 at 12:03 PM IST
ਕੋਲੰਬੋ, (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) - ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 474 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਵਥੁਰਾ ਦੇ ਬੀਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ:
ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 49 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ:
ਗੈਂਪੋਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 71 ਸਾਲਾ ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਪੋਲਾ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 118 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ 27 ਖੇਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 8,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾਨੀ ਹੇਰਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। "ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
