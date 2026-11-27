ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਚਰਚਾ! ਘਟੇਗਾ ਲਾਭ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ : FIEO ਦੇ CEO ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
FIEO ਦੇ CEO ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 27, 2026 at 8:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਆਈਈਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਯੂਐਸਟੀਆਰ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ BTA ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ।
ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ BTA ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਭਗ 5%, ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸੂਰਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕੈਮਪੈਸੀਟੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕੈਮਪੈਸੀਟੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕੈਮਪੈਸੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਟੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਟੀਏ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਰਿਫ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਕੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਫਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੈਰਿਫ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) 'ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਲਾਭ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 301 ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੈਰਿਫ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) 'ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 301 ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਜੈ ਸਹਾਏ: ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। BTA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੈਰਿਫ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ BTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।