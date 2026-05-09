ETV Bharat / international

'ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈਮਬਰਗਰ ਖਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ': ਟੈਕਸਾਸ ਗਵਰਨਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

KELLY SMITH TWITTER CONTROVERSY
ਕੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ। (X/@KellyIsRightTX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਟੈਕਸਾਸ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੈਲੀ ਫਾਰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਨ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:

"ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ 'ਪ੍ਰਿਆ' ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈਮਬਰਗਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਗਰਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।"

ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ AI ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ (ਲਹਿੰਗਾ) ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਕੈਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੀਪੋਸਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।

ਕੈਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀ ਸਮਿਥ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।

ਕੈਲੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ - "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਰਗਰ ਗਰਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ AI ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਹੈ।"

ਕੈਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਟੈਕਸਾਸ ਵਾਸੀ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ!! ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।"

TAGGED:

KELLY SMITH TEXAS GOVERNOR
HINDU TEMPLE HAMBURGER
ਟੈਕਸਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈਮਬਰਗਰ
KELLY SMITH TWITTER CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.