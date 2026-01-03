ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਕਾਮ,ਨਬਾਲਿਗ ਕਾਬੂ, ISIS ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।

US Terrorist attack
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਕਾਮ,ਨਬਾਲਿਗ ਕਾਬੂ, ISIS ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ANI)
January 3, 2026

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸਟਰਡੀਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਰਡੀਵੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ'

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮੇਲਾ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਐਫਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰਡੀਵੈਂਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।"

'ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟ'

ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਟਰਡੀਵੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅੱਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਲੀਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ।

'ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਰਡੀਵੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੁਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ISIS ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਹਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਹਥੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ISIS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

'ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ'

19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ISIS ਪ੍ਰਤੀ "ਬਯਤ" ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹਮਲਾ 2026" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ, ਮਾਸਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ "ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟਰਡੀਵੈਂਟ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

