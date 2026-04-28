ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 38 ਜ਼ਖਮੀ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

INDONESIA TRAINS ACCIDENT
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : April 28, 2026 at 11:58 AM IST

ਜਕਾਰਤਾ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 38 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਪੀਟੀ ਕੇਰੇਟਾ ਏਪੀਆਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨੀ ਪੁਰਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ 38 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਰਗੋ ਬ੍ਰੋਮੋ ਅੰਗਰੇਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬੇਕਾਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਗੋ ਬ੍ਰੋਮੋ ਅੰਗਰੇਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 240 ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਜਕਾਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਸੇਪ ਐਡੀ ਸੁਹੇਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਮੱਧ ਜਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

INDONESIA TRAINS ACCIDENT

