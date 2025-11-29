ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ।
Published : November 29, 2025 at 8:52 PM IST
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਤਾਈ ਪੇਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 128 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਇੱਕ 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਬਾਂਸ ਦਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ: ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ "ਮੱਕੜੀਆਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਰਿੱਡ ਵਰਗਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਾਤ ਦੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਬਾਂਸ ਖੁਦ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਕਸਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਜਾਲ
ਬਾਂਸ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਬਾਲਣ" ਸਸਤੀ ਚੀਨੀ ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ, ਰੇਮੰਡ ਚੇਂਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਉਂਗ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:-
25 ਮਾਰਚ, 1911 (ਅਮਰੀਕਾ)
ਐਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਗ: 25 ਮਾਰਚ, 1911 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਸ਼ਰਟਵੈਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਫ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗ 10-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਐਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਨੇ 146 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਣ-ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਮਾਚਿਸ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਬੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
7 ਦਸੰਬਰ, 1946 (ਅਮਰੀਕਾ)
ਵਾਈਨਕੌਫ ਹੋਟਲ ਅੱਗ: 7 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਵਾਈਨਕੌਫ ਹੋਟਲ ਅੱਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੋਟਲ ਅੱਗ ਸੀ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ 119 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ" ਵਜੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ।
ਇਹ ਅੱਗ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਗ ਸੀ, ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਅੱਗ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰਟ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 1971 (ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ)
ਡੇਯੋਂਗਗਾਕ ਹੋਟਲ, ਸਿਓਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿੱਚ, 22 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 164 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
01.02.1974 (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ)
ਜੋਏਲਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ: ਜੋਏਲਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 1 ਫਰਵਰੀ, 1974 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਜੋਏਲਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ। 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 179 ਤੋਂ 189 ਤੱਕ ਸੀ।
31.12.1986 (ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ)
ਡੂਪੋਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ: ਡੂਪੋਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 31 ਦਸੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਡੂਪੋਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ (ਹੁਣ ਸੈਨ ਜੁਆਨ ਮੈਰੀਅਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੈਲਾਰਿਸ ਕੈਸੀਨੋ) ਸੈਨ ਜੁਆਨ, ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਨੇ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 140 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੋਟਲ ਅੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ।
21.11.1980 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ)
ਐਮਜੀਐਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ: 21 ਨਵੰਬਰ, 1980 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਜੀਐਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ (ਹੁਣ ਬੈਲੀ ਦਾ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋਟਲ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇੱਕ 23-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਐਮਜੀਐਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
15.11.2010 (ਚੀਨ)
15 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ 28-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੈਫੋਲਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਨ।
24.11.2012 (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼)
24 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ, ਤਾਜਰੀਨ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 112 ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
14.06.2017 (ਯੂਕੇ)
ਗ੍ਰੇਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਅੱਗ: ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ। ਅੱਗ ਹੌਟਪੁਆਇੰਟ ਫਰਿੱਜ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਲੈਡਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਕਲੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਲੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਜਨਵਰੀ 2017 (ਈਰਾਨ)
ਪਲਾਸਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤਹਿਰਾਨ, ਈਰਾਨ: ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 17 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
28 ਮਾਰਚ, 2019 (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼)
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਾਰਾਂ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
14.10.2021 (ਤਾਈਵਾਨ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਤਾਈਵਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਓਸਿਉਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 41 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਓਸਿਉਂਗ ਦੇ ਯਾਨਚੇਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
13.09.2023 (ਵੀਅਤਨਾਮ)
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 37 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
21.01.2025 (ਤੁਰਕੀ)
21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੋਲੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਟਲਕਾਯਾ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ 12-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰਟਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 78 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 133 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ:-
11.09.2001(ਅਮਰੀਕਾ)
ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਗ: 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2,752 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 157 ਯਾਤਰੀ, ਹਾਈਜੈਕਰ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
06.12.2005 (ਈਰਾਨ)
ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੋਹਿਦ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ: 6 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 128 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 94 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 34 ਲੋਕ, ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
04.10.1992 (ਨੀਦਰਲੈਂਡ)
ਬਿਜਲਮਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ: 4 ਅਕਤੂਬਰ, 1992 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747F ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਚੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 9-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ:-
ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਅੱਗ ਅਲਾਰਮ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਵੌਇਸ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਮਿਲੋ।
• ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗ ਜਾਂ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।
• ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਓ।
• ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਲੀਵੇਟਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ
|ਦਰਜਾ
|ਦੇਸ਼
|150 ਮੀ. +
|200 ਮੀ.+
|300 ਮੀ.+
|1
|ਚੀਨ
|3,585
|1,328
|132
|2
|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
|929
|255
|32
|3
|ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ
|345
|158
|36
|4
|ਮਲੇਸ਼ੀਆ
|327
|81
|6
|5
|ਜਪਾਨ
|284
|52
|2
|6
|ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
|281
|80
|7
|7
|ਕੈਨੇਡਾ
|185
|47
|0
|8
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|164
|61
|2
|9
|ਥਾਈਲੈਂਡ
|146
|42
|3
|10
|ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
|139
|52
|2
|11
|ਭਾਰਤ
|134
|48
|1