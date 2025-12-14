ETV Bharat / international

ਥਾਈਲੈਂਡ-ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ: ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਫਿਊ

ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

THAILAND CAMBODIA CONFLICT
ਥਾਈਲੈਂਡ-ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ (ANI)
author img

By IANS

Published : December 14, 2025 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੈਂਕਾਕ: ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਸਾ ਕੇਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਇਲ ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਸਾ ਕੇਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ BM-21 ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ

ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਥਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿੰਥਾਈ ਸੁਵਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਥਾਈ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।

ਤ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਖਲੋਂਗ ਯਾਈ, ਬੋ ਰਾਏ, ਲੈਮ ਨਗੋਪ, ਖਾਓ ਸਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਆਂਗ ਤ੍ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ

ਥਾਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ M79 ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ ਇੱਕ ਨਿਜਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਥਾਈਲੈਂਡ-ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾ ਕਾਇਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

TAGGED:

ਥਾਈਲੈਂਡ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ
THAILAND CAMBODIA BORDER
THAI ARMY CONDEMNS CAMBODIA
CURFEW IN THAILAND
THAILAND CAMBODIA CONFLICT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.