ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਟੀਟੀਪੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

Pakistan Government from Punjab
ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।

ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੀਟੀਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਟੀਟੀਪੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਕਦਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ।

ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਪਿਨ ਬੋਲਡਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਪਿਨ ਬੋਲਡਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਬੋਲਡਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ," ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ।

