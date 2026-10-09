ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : October 9, 2026 at 11:57 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐਚਸੀਐਲ, ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐਚਸੀਐਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।"
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (PERM) ਲਈ 3,682 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2009 ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 230,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।"
J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ" ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ "ਵੀਜ਼ਾ ਮਿੱਲਾਂ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵੈਂਸ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੇਲ, ਹਾਰਵਰਡ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਲਟੈਕ ਸਣੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
J-1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
J-1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਆਪਨ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ," ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਡੀ'ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"