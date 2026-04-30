ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : April 30, 2026 at 8:02 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੂਸ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
REPORTER on call to PUTIN: On your call to President Putin today, do you think the war in Iran ends first or the war in Ukraine?🇷🇺🇺🇸— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
PRESIDENT TRUMP: Well, we talked about more about the war in Ukraine, but he would like to be of help.
I said, before you help me, I want to… pic.twitter.com/POFERlqITE
'ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
'ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ'
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਅੜੀਅਲ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ)। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।' ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
🇷🇺🇺🇦🇮🇷REPORTER: Sir, you spoke to Vladimir Putin not too long ago... what else did you talk about?— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
PRESIDENT TRUMP: I talked about Ukraine and I talked a little bit about Iran.
He doesn't want to see them ( IRAN) have a nuclear weapon, but I had a long talk with President… pic.twitter.com/fSsFNpDZeB
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ) (ਪ੍ਰਮਾਣੂ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"-ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ'
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਡਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
PRESIDENT TRUMP on IRAN DEAL: 🇮🇷🇺🇸 They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough...— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
There will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. pic.twitter.com/qCMGNkIh8P
'90 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰੂਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ TASS ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਰੀ ਉਸਾਕੋਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 12ਵੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।