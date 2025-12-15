ਸਿਡਨੀ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੀਰੋ'
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀਚ ਬੌਂਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਦਿਲੇਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਲੇਰ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਦੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ।
ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਹਗੀਰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿੰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਮਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੀਰੋ ਹੈ।"
ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ
7ਨਿਊਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 43 ਸਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਸਤਫਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।
'ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ'
ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ। 100%, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ।" ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹਨੁਕਾਹ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।