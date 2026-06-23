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ਸਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ: 24 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ, 2 ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ

ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ' (CDSA) ਤਹਿਤ 6 ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Surrey Drug Case
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਰਾਮਦ (@surreyps)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 1:33 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੈਂਟਮ’ ਤਹਿਤ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਲਿਫਿਕ ਅਫੈਂਡਰ ਯੂਨਿਟ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ' (CDSA) ਤਹਿਤ 6 ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • 1 ਮਾਮਲਾ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
  • 5 ਮਾਮਲੇ: ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ/ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ
Surrey Drug Case
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ (Surrey Police)

ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਲਿਫਿਕ ਅਫੈਂਡਰ ਯੂਨਿਟ’ (POU) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਜਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ (ਸਕੇਲ), ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,91,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਅਫੀਮ: 15.89 ਕਿਲੋ
  • ਫੈਂਟਾਨਿਲ (Fentanyl): 468 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਗਾਂਜਾ (Cannabis): 1,529 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਕੋਕੀਨ: 559 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ: 148 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ
  • ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ: 2,149.90 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ/ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ
Surrey Drug Case
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ (Surrey Police)


ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Surrey Drug Case
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ (Surrey Police)

TAGGED:

GURJOT SINGH CHARGES APPROVED
ਸਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ
ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ
SURREY DRUG CASE

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