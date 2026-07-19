ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ANI
Published : July 19, 2026 at 1:00 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਧੁਰਾ" ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਆਵੇਗਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ' (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ।"
ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ, ਬੇਨਕਾਬ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ - ਇਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚਲਾਕ, "ਅਪਰਾਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।