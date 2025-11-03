ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਟੈਰਿਫ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
Published : November 3, 2025 at 1:07 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਵਾਂਗੇ!"
"ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ "ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। "ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ," ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ,"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ!"
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਆਈਈਈਪੀਏ) ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਯੂਐਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਈਈਈਪੀਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।